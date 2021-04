Wonen in een ‘Flintstone’ huis? Bewoners krijgen sleutel van geprinte ‘zwerfkei’

Waarom een onschuldi­ge hondendrol serieus gevaarlijk is voor een koe

29 april EINDHOVEN - Een onschuldige hondendrol in de wei vormt een serieus gevaar voor de koe. In de poep zit soms een parasiet die kan leiden tot miskramen bij de runderen. Het risico is klein, maar het probleem krijgt extra aandacht nu het aantal hondenbezitters in coronatijd toeneemt.