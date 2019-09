Wonen in Eindhoven wordt volgend jaar een klein beetje duurder

EINDHOVEN - Na jaren van turbulentie is de financiële situatie in het Eindhovense stadhuis eindelijk weer stabiel. De woonlastenverhoging blijft daarom beperkt.

De woonlasten in Eindhoven gaan het komend jaar met drie procent omhoog. De verhoging van de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten kan dit jaar beperkt blijven. En dat terwijl er vorig jaar nog sprake was van een verhoging van de woonlasten met zo'n tien procent.

Dat komt omdat na enkele jaren van grote problemen het gemeentebestuur de financiën nu weer op orde heeft. ,,Er is weer sprake van stabiliteit”, zegt de Eindhovense wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD).

En daar is Oosterveer erg blij mee, erkent hij volmondig. ,,Vanzelfsprekend doe me dat bijzonder deugd. We hoeven de lasten niet opnieuw te verhogen en we hoeven niet opnieuw te bezuinigen. Dat klinkt misschien wel een beetje saai. Maar na een paar jaar van volop turbulentie is het ook wel fijn dat er nu weer sprake is van rust in de tent.”

Die turbulentie werd vooral veroorzaakt door de grote budgetoverschrijdingen op de gemeentelijke afdeling zorg en welzijn. Daar ging twee jaar op rij telkens meer dan 40 miljoen euro te veel de deur uit. Na flinke bezuinigingen en een verhoging van de gemeentelijke belastingen vorig jaar lijken de zaken nu weer op orde.

Toch houdt het gemeentebestuur voor komend jaar weer rekening met tegenvallers op het sociaal domein. ,,We lopen inderdaad nog risico’s", bevestigt Oosterveer. ,,Maar daar hebben we 4 miljoen euro voor opzij kunnen zetten.” Een zo'n risico is bijvoorbeeld dat de gemeente meer geld moet uitgeven voor de huishoudelijke ondersteuning dan daar nu voor is geraamd, als gevolg van rechtszaken daarover. Daar praat de raad binnenkort over.

De financiën zien er verder zo gezond uit dat er zelfs sprake is van enkele nieuwe investeringen. Het stadsbestuur wil, zoals eerder al aangekondigd, twee miljoen investeren in het verbeteren van de veiligheid in de stad, bijna anderhalf miljoen euro stoppen in verduurzaming en nog enkele miljoenen uitgeven aan verbeteren van de gemeentelijke ICT-systemen en nieuw personeel.