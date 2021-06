Wonen of zorg in monumentale Philipstoren aan Boschdijk in Eindhoven?

Porsche als moordwapen in Eindhoven: als er iemand op de bank had gezeten was diegene platge­walst

28 juni DEN BOSCH – Nee, het was geen rampenfilm, geen Hollywood. Het was een rijtjeshuis in de Eindhovense wijk Doornakkers, waar opeens een Porsche in de woonkamer stond. Niet echt bijzonder, als je de eigenaar hoort. Het hek heeft hij ‘opengeduwd’ en de auto ‘binnengezet’ bij zijn overspelige vriendin. Levensgevaarlijk, volgens de aanklager, die hem anderhalf jaar achter tralies wil zien.