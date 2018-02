'Wonen zonder zon' kan best vindt de gemeente Eindhoven

DEN HAAG/EINDHOVEN - Een appartement waar nul procent zon binnenkomt is in de binnenstad aanvaardbaar, vindt de gemeente Eindhoven. ,,Binnenstadbewoners hebben niks met bezonning. De binnenstad is hun huiskamer’’, aldus de gemeente.

Voor de goede orde: zonlichttoetreding is iets anders dan daglichttoetreding. Voor daglicht gelden wettelijke normen. Voor zonlicht niet. Niettemin vragen de rechters van de Raad van State zich af of in een woning waar nooit een straaltje zonneschijn binnenkomt wel sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bloem's Vinotheek

De kwestie over het zonlicht is aangekaart door Anton Bongers en zijn vrouw van Bloem’s Vinotheek in de Vrijstraat. De bouwput ligt naast hun winkel die na een verzakking tijdelijk moest worden gesloten. Zij verzetten zich tot dusver met succes tegen de bouw van een nieuw winkelpand met daarboven acht gestapelde appartementen. Een initiatief van Janus van Arendonk. Bongers komt ertegen in verzet dat zijn boven de winkel gelegen woonkamer en dakterras aan de achterkant van het gebouw straks geen zon meer krijgen. Het was al niet veel, maar na uitvoering van het bouwplan helemaal niets meer. Voor de rechtbank Oost-Brabant een jaar geleden aanleiding om de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning gegrond te verklaren. Zowel de gemeente Eindhoven als Van Arendonk gingen dinsdag bij de Raad van State in hoger beroep.

Daar legde de gemeente uit dat bij het nastreven van de Brainport-doelstellingen nooit een punt is gemaakt van bezonning van nieuw te bouwen woningen in de binnenstad. Bongers is de eerste die erover is gaan klagen. Het stadsbestuur wijst erop dat de wetgever het kennelijk niet de moeite heeft gevonden om normen te maken voor zonlichttoetreding. Anders waren die er wel geweest. ,,Als je zon wil in de binnenstad ga je maar naar buiten’’, voegt raadsman Eric Beele er namens Van Arendonk aan toe. De gemeente denkt er ook zo over.

In gebreke

B en W van Eindhoven kregen vorig jaar van de rechtbank de opdracht om opnieuw de bezwaren te behandelen van Bongers. Dat heeft het gemeentebestuur niet gedaan. Daarmee is Eindhoven in gebreke, concludeerde staatsraad Dick Slump.

Van Arendonk wilde na de zitting niets zeggen over de financiële schade van zijn bouwproject dat al enkele jaren stilligt. ,,Het zal duidelijk zijn dat het geen feest is’’, zei zijn raadsman Beele.