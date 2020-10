Woning dicht na vondst hennepkwekerij in Eindhoven

Sluwe dievegges bestelen bejaard echtpaar in Eindhoven

17:26 EINDHOVEN - Twee jongedames hebben naar nu bekend is geworden in juli een bejaard Eindhovens echtpaar op sluwe wijze van de pinpas bestolen. In de drogisterij keken ze de pincode af, vervolgens belden ze met een smoes aan bij het huis. De politie heeft donderdag beelden van de bewakingscamera's in de drogisterij verspreid.