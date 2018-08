Woning en bedrijfsruimte in Eindhoven gesloten na drugsvondsten

Onduide­lijk of oma's uit Eindhoven kunnen doorbreien voor Granny's Finest

15:44 EINDHOVEN - Kunnen de Eindhovense senioren die breien voor Granny's Finest doorgaan of is het einde verhaal? Die vraag blijft nog even open. Het van oorsprong Rotterdamse bedrijf is failliet gegaan, maar de curator stelt dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn in een doorstart.