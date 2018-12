Woning in Eindhoven nu per m2 duurder dan in dorpen

EINDHOVEN - De prijs voor een vierkante meter woning in Eindhoven is voor het eerst duurder dan in de gemeenten rondom. Vooral de komst van veel expats en het optreden van beleggers drijft de woningprijs omhoog, in vier jaar tijd met 53 procent.

Ter vergelijking: de prijzen in Valkenswaard, Best, Helmond en Veldhoven stegen in die periode met respectievelijk 11, 23, 31 en 30 procent. Vastgoedadviseur Colliers International concludeert dan ook dat de dorpen aantrekkelijker worden voor huizenkopers. De verwachting is dat er een trek naar buiten ontstaat, aldus Frank Verwoerd van Colliers. Makelaars in de regio stelden eerder ook al vast dat met name starters op de woningmarkt naar gemeenten als Son en Breugel en Helmond (Brandevoort) gedreven werden.

In Eindhoven ligt de gemiddelde meterprijs van een koopwoning nu op 2618 euro, tegen 1714 in 2014. Die prijzen liggen lager in Valkenswaard (2271) en Best (2476). Helmond steekt regionaal zelfs schril af bij grote buur Eindhoven met een meterprijs van gemiddeld 2118 euro. De prijzen in Nuenen (2615) en Veldhoven (2593) schelen niet veel met Eindhoven. Daar gaat het echter veel vaker om vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers.

Oorzaak arbeidsmigranten?

Colliers zoekt de oorzaak bij de groei van het aantal arbeidsmigranten in 'de technologische hoofdstad van Nederland'. Hun aandeel in de bevolking is met 17 procent gegroeid in vijf jaar tijd, terwijl de totale groei van het aantal inwoners ‘slechts’ 5 procent bedroeg. In het centrum van Eindhoven heeft volgens de vastgoedaviseur één op de twee en in Strijp en Meerhoven één op de drie inwoners een migratieachtergrond. De tijd dat zij vooral wilden huren is voorbij, zo constateerden eerder ook makelaars in de stad.