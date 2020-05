Woning Lijmbeekstraat Eindhoven dicht na vondst drugs en wapen

Voor de oorlog volleybal­den er nonnen, wie koopt het Nonnenbos in Waalre nu?

17:00 WAALRE - Ooit volleybalden Eindhovense nonnen tussen de bomen, nu is het bosperceel aan de rand van Waalre door het Eindhovense Catharinaziekenhuis verkocht. De koper is nog onbekend, maar zou volgens de makelaar de natuur in stand willen houden.