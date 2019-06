Woning Priamuslaan Eindhoven dicht na vondst hennep en wapen

Live Kamerleden willen dat Rutte ingrijpt in zaak Murat Memis, maar minister wil geen ‘te zwaar geschut’

12:11 DEN HAAG - In Den Haag wordt woensdag gedebatteerd over de situatie rondom het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis. De fractievoorzitter zit sinds april vast in Turkije. Meerdere partijen willen dat Nederland de zaak hoog oppakt. Maar minister Blok denkt dat zware maatregelen eerder averechts werken.