Woning vol werklui tijdens opknapbeurt van wooncomplex Cliostede in Eindhoven

Per appartement duren de werkzaamheden maximaal vijftien werkdagen, waarbij al het leidingwerk wordt vervangen en het ventilatiesysteem verbeterd. Daarnaast worden alle liften vervangen en het dak voorzien van duurzame installaties en zonnepanelen. Ook kregen bewoners met een keuken, badkamer of toilet uit 1991 of ouder de keuze om deze te vervangen.

Bewoonster Mia van der Horst is in haar nopjes met haar opgeknapte badkamer en toilet. ,,Omdat mijn appartement als eerste aan de beurt was, is bij mij alles extra goed gecontroleerd." De eerste dagen was het wennen aan een woning vol werklui, achteraf is ze tevreden over hoe alles verlopen is. ,,Ook tijdens de werkzaamheden kon ik nog douchen of een wasje draaien."