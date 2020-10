Woningbouw Eindhoven: teller blijft dit jaar onder de 2000 woningen steken

EINDHOVEN - De vraag naar woningen is erg groot, de nood is hoog. Het aantal verkochte huizen stijgt, net als de prijzen. En de huren. En de wachttijden. En toch lukt het niet om méér woningen te bouwen. Sterker nog, Eindhoven kondigt alvast aan dat de teller dit jaar onder de 2000 blijft steken. Terwijl de stad 3000 woningen per jaar wil bouwen. Hoe kan dat?

Die ‘winstwaarschuwing’ geeft wethouder Yasin Torunoglu af in een financiële tussenrapportage. Eind vorig jaar kon de wethouder nog een recordaantal woningen van 3000 bekend maken. En dat aantal is ook het doel voor de komende jaren. Maar nu moet hij erkennen dat dat niet haalbaar is. Per project zijn daar andere oorzaken voor, schrijft de bestuurder aan de raad. Een nadere analyse volgt eind dit jaar. Torunoglu wil nu nog niet reageren op vragen hierover. Eerder benadrukte hij wel dat het om gemiddelden gaat. In de navolgende jaren zou het bouwtempo wel weer omhoog kunnen. En moeten dus.

Volledig scherm De bouwlocatie voor de volgende fase van Hartje Eindhoven aan de PSV-laan in Eindhoven. Ook het naastgelegen voormalige Eurobuilding moet tot woningen omgebouwd worden. De plannen zijn in voorbereiding. © Michel Theeuwen

Een voorlopige analyse wijst op vertraging in het verleden. Bouwprojecten die nu klaar zijn, zijn immers al vijf jaar geleden gestart. Alle versnellingsafspraken met het rijk, de provincie en de eigen gemeenteraad ten spijt, die projecten zitten in de pijplijn. Alleen de twee bouwprojecten van woningen aan de Willemstraat (Van de Ven & Co en Vogelzang) konden versneld naar voren gehaald worden. Maar ook die zijn nog niet klaar.

Volledig scherm Wooncomplex De Bakermat in aanbouw aan de rotonde Marconilaan/Boschdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Ook grote projecten waar al jaren over gepraat wordt, zijn nog niet zover, zoals Marconiplein, Bunkertoren, S-West (in aanbouw), Deken van Somerenstraat, Victoriatoren, transformatie Ziggokantoor en nieuwbouw Hartje Eindhoven (allen in voorbereiding). Terwijl de aantallen woningen, in totaal zo'n 1600, aanvankelijk wel ingepland waren voor dit jaar. Net als veel kleinere projecten die op de prioriteitenlijst stonden, zoals Cederlaan, Heilige Geeststraat, Kronehoefstraat, sporthal Meerkollaan, en ga zo maar door.

Allemaal hebben ze vertraging opgelopen. Onder meer door de hoge eisen van de gemeente, waardoor bijvoorbeeld overleg tussen woningbouwcorporaties en ontwikkelaars nodig is om een stevig percentage sociale woningbouw te realiseren. Voor ontwikkelaars betekent dat ook meer rekenen of een project wel gerealiseerd kan worden. Ook door de eis dat ze per vierkante meter 42 euro in een fonds storten voor stedelijke voorzieningen waar onder meer de Geldropseweg van wordt heringericht. En natuurlijk moeten woningen dan ook verkocht worden, als is dat nu slechts in een enkel geval een probleem.

Volledig scherm Het Emmasingelkwadrant met de Ventoseflat in Eindhoven, gezien vanaf het Philips Stadion aan de Vonderweg. © Michel Theeuwen

Ook de stikstofberekeningen kosten extra tijd, in de toch al tijdrovende bestemmingsplanprocedure. En al die aanvragen moeten via een gemeente-afdeling die niet bepaald dik in de mensen zit. Inmiddels zijn daar extra krachten aangenomen en er komt nog een woningbouwregisseur die moet helpen versnellen, maar de werklast is nog groot. En tenslotte kost het ook vaak maanden voor de goedkeuring door de gemeenteraad komt, omdat de plannen in de drukke agenda gepast moeten worden.

Volledig scherm Sociale woningbouw én koopwoningen in plan Vredesplein in Oud Woensel in Eindhoven. © Michel Theeuwen