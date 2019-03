Woningbouw ‘met oog voor historie’ bij Tivolitoren in Eindhoven

Het wordt een plan ‘met oog voor de historie van de plek’, zegt directeur Dennis van de Ven van SDK Vastgoed. Architectenbureau Diederendirrix heeft een opzet getekend waarbij het appartementencomplex en het achterliggende woonerf verwijzen naar de contouren van de kerk. Op de hoek Heezerweg-Rector Baptistlaan komt een hoger herkenningspunt voor de wijk. Een plaquette van het Tivolikoor, dat lang repeteerde in de Tivolikerk, krijgt ook een plekje (zie kader).

Sloop

Dat laten SDK (onderdeel van VolkerWessels) en Trudo weten naar aanleiding van vragen van deze krant. Bijna tien jaar ligt het terrein van de Tivolikerk braak na de sloop in 2010. Alleen de toren verwees nog naar het godshuis. Maar die gaat binnenkort ook tegen de vlakte. De constructie is zwak, de bouwkundige staat slecht als gevolg van twee branden en de grond verzakt. Herstel is duur en bovendien zien de ontwikkelaars geen functie weggelegd voor de toren. De gemeente Eindhoven gaat daarmee akkoord, zo bleek vorige week in antwoorden op vragen van het CDA. In de buurt wordt er nog wel over gemopperd, maar er is ook begrip voor het besluit.

Inmiddels heeft SDK laten controleren of er vleermuizen of asbest in de toren zitten. Dat is niet het geval. Dat maakt sloop op korte termijn mogelijk en nodig, zegt de projectontwikkelaar, te meer omdat er sprake is van een onveilige situatie.

Volledig scherm Kerktoren Heezerweg in Eindhoven wordt waarschijnlijk afgebroken. © FotoMeulenhof

Op de hoek Heezerweg-Rector moet een hoger gebouw ‘een nieuw stedenbouwkundig referentiepunt’ worden, een herkenningspunt voor de wijk, zoals de kerktoren dat ook was. Het noordelijk gelegen woonhof en de nieuwe woningen langs de Heezerweg verwijzen volgens de plannenmakers naar de vorm van de vroegere boomgaard en pastorie. Ook komt er veel groen terug in het plan dat in overleg met de gemeente is opgesteld.

Volgens SDK en Trudo past het plan met zijn woningen in het sociale- en middensegment (huur en koop) in het bouwoffensief van de gemeente: die wil snel bouwen voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt. De komende maanden wordt het ontwerp uitgewerkt. Daarna volgen de officiële procedures.

Volledig scherm Het bronzen relief van het Tivolikoor krijgt een plaatsje in het bouwplan voor de hoek Heezerweg-Rector Baptistlaan in Eindhoven. De herinnering aan het koor is gemaakt door Hans van Eerd en betaald door de Vrienden van het Tivolikoor. © Ton Leenders

Tivolikoor

Ergens in het plan van SDK Vastgoed en Sint Trudo komt ook de plaquette (foto) van brons van het Tivolikoor te hangen die in 2006 ter gelegenheid van een reünie werd gemaakt. Dat doet Ton Leenders deugd. De oud-wethouder was het die bij het einde van het koor (laatste optreden in 2002) met een zak geld bleef zitten: de spaarcentjes van de Tivolikoor-kring, een soort Vrienden van... ,,Toen was de kerk dicht en het koor opgehouden te bestaan en dan blijven er centen over. Dus dacht ik als voorzitter aan een herinnering aan het koor", vertelt Leenders.

Het Tivolikoor bestond van 1930 tot 2002. Het werd opgericht en geleid door pastoor Toon Smulders en later Peter van Moorsel. Het bestond uit tientallen jongens en mannen. Een delegatie van het koor zong ooit nog voor een van de experimentele tv-uitzendingen van Philips.

Afwachting

Hans van Eerd werd gevraagd om een reliëf te maken. ,,Dat moest dan een plaats krijgen aan of in de toren. Dat was in 2006. Sindsdien zijn we in afwachting van wat er komen gaat. De kring bestaat overigens nog steeds. We zijn alleen al in dertien jaar niet meer bijeen geweest.” Dat er nu eindelijk schot in de zaak komt, maakt Leenders ‘dolgelukkig’. ,,En ik hoop dat ik dit nog bij leven mag mee maken. Daar is nu wel zicht op”, aldus de 85-jarige Eindhovenaar.