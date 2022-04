Woningbouw op oude golfbaan in Eindhoven? Eigenaar Van der Leegte wil wel, de gemeente is kritisch

EINDHOVEN - Woningbouw op de voormalige golfbaan Welschap in Eindhoven? Het is nog allerminst zeker, maar ook niet uitgesloten. De eigenaren, de families Van der Leegte van VDL en Jeurissen van de voormalige golfbaan willen wel, maar de gemeente Eindhoven is kritisch.