Woningbouw op Veemgebouw in Eindhoven begonnen; voorproefje van het uitzicht

Wens voor buitenbad bij nieuwe Tongelreep in Eindhoven is hardnekkig, deur blijft op een kier

9 maart EINDHOVEN - Zwemmers mogen hoop blijven koesteren dat bij de nieuwe Tongelreep ooit weer een buitenbad komt. In het miljoenenplan voor het nieuwe zwempaleis in Eindhoven zit nu weliswaar geen buitenbad maar bij het ontwerp zal rekening worden gehouden met extra ontwikkelingen in de verre toekomst.