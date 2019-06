Woningbrand Eindhoven onder controle, bewoonster was niet thuis

Video + UpdateEINDHOVEN - In een tussenwoning aan de Pioenroosstraat in Eindhoven is woensdagochtend een uitslaande brand ontstaan. De brand is inmiddels onder controle. Het huis is van binnen volledig afgebrand. De bewoonster was niet thuis toen de brand uitbrak.