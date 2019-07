Woningbrand in Eindhoven onder controle

Voorlopig niet sporten onder ledlicht op sportpar­ken in Eindhoven

16:20 EINDHOVEN - Voetballen of tennissen onder ledverlichting is er voorlopig nog niet overal bij. Ombouwen van de verlichting van alle sportvelden in Eindhoven naar ledlampjes kost namelijk 2,6 miljoen euro. Dat geld is er niet en dus moet de verduurzaming wachten op het normale groot onderhoud.