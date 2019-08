Woningbrand in Rustenburgstraat in Eindhoven snel onder controle

PSV merkt run op nieuw Brain­port-shirt

11:43 De introductie van het nieuwe thuisshirt is PSV niet slecht bevallen. Volgens de club zijn in juli in totaal 8.000 shirts verkocht tegenover 5.000 in juli 2018. Veel supporters willen weer ‘in het nieuw’ zitten nu er Metropoolregio Brainport Eindhoven op het shirt staat en hebben daarom de knip getrokken.