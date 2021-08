Woningcorporatie Trudo keert zich in conflict rondom skatehal tegen oud-directeur Thom Aussems

In Herinnering Rian was er goed in om zelf de slingers op te hangen; na haar dood is het vriendin­nen­club­je nooit meer compleet

22 augustus Ze hadden elkaar op het schoolplein leren kennen. Als moeders welteverstaan, allemaal uit dezelfde buurt in Eindhoven. Als ze hun kroost wegbrachten naar de basisschool bleven ze met elkaar staan kletsen: Rian, Rose-Anne, Ine en Lisette. Ze vormden al meer dan twintig jaar een hechte vriendinnenclub toen Rian in 2019 overleed. ,,We zijn nu nooit meer compleet.”