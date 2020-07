Woningen nog sneller verkocht op krappe huizenmarkt in regio Eindhoven-Helmond

En Mels voegt er nog een reden aan toe: de trek uit de stad. Zij weet daar alles van, want inmiddels heeft ze al weer opnames gemaakt voor de tweede tv-serie ‘Voor hetzelfde geld’ van RTL. ,,En we krijgen nu echt heel veel aanmeldingen van stellen die daaraan mee willen werken. Nu kan ik ook met cijfers laten zien dat het hier in Eindhoven ook speelt.” Het aantal verhuisbewegingen van Eindhovenaren naar 'buiten’ groeide van 42 naar 49 procent tussen 2018 en 2020. ,,In Eindhoven is voor starters weinig te halen en daarbuiten heb je inderdaad voor hetzelfde geld meer huis.”



Het aantal woningen dat van eigenaar verruilde steeg weer na het eerste coronakwartaal. In het stedelijk gebied en Eindhoven zelfs met 22 procent (tegen landelijk 14 procent), tegen 3,5 procent in Helmond en de rest van Zuidoost-Brabant. In Eindhoven steeg ook het aanbod van koopwoningen met 15 procent. ,,Eindhoven is een vreemde eend in de bijt, in de coronacrisis", aldus Van Santvoort. ,,Dat heeft te maken met nieuwbouw die in de verkoop ging, maar ook met verkopers die hun huis versneld te koop zetten omdat de prijzen goed zijn en ze niet weten wat er komt. Uit de groei van het aantal transacties én de groei van het aanbod kun je zien dat er geen gebrek is aan vertrouwen bij de consument. De problemen worden nog steeds veroorzaakt door een tekort aan woningen", aldus Mels van Mels Lommers Makelaars in Eindhoven.