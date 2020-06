Woningen ontruimd na noodweer in Eindhoven: ‘Het water liep als een riviertje mijn huis binnen’

Lidy Scheele kwam vrijdag rond 21.00 uur thuis van een feestje in Veldhoven. Gedurende de rit naar huis werd de regen steeds heviger. Toen ze thuiskwam was haar straat al afgezet door de brandweer. Ze mocht haar eigen huis niet in; eerst moesten deskundigen haar woning veilig verklaren. De rest van de buurt stond toen allemaal op straat, elkaar helpend om de grootste schade tegen te gaan ,,We hebben plastic zakken gepakt en ze vol met zand gegooid om ze voor de deuren te leggen’’, zegt Wilco Claasen.

Hij zag dat het water ‘als een riviertje’ zijn huis binnenliep. ,,De wc stroomde over, en alles stond hier blank.’’ In alle haast redde hij nog wat kleding uit de schuur, die eveneens was overlopen. ,,Het is nu afwachten wat de schade is. De plinten, de keuken, de deuren. Alles is nat geworden.’’ Allemaal hebben ze filmpjes op hun telefoon met beelden waarop te zien is dat het water overal naartoe stroomt. Ze stonden tot boven hun enkels in het water. De meesten gingen pas om 3 uur ‘s nachts slapen. Uiteindelijk mocht iedereen zijn eigen woning weer betreden.

Volledig scherm Wateroverlast aan de Moggendries in Tongelre. © Fotopersburo Bert Jansen/Bert Jansen

Riool

Voor een aantal buren komt het niet als verrassing dat het juist in hun straat fout is gegaan. Een bewoner vertelt dat er veel mis is met het riool, er zou al vaak zijn geklaagd bij de gemeente. Anderhalve week geleden stond de straat ook al onder water. Buurtgenoten vragen zich af hoe het nu verder moet in de straat, dat in een soort van kuil zou liggen. ,,Het weer wordt steeds extremer.’’

Ook in de rest van de regio was veel overlast, met name in Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. Er kwamen in totaal meer dan honderd meldingen binnen en de brandweer was tot laat in de nacht bezig om het water overal weg te pompen. In Tongelre nemen ze nu de schade op. Bart Vollebregt moest lijdzaam toezien hoe zijn hele schuur blank stond. ,,En binnen is al het laminaat verpest.’’ Hij kocht twee jaar geleden boormachines, schuurapparaten en elektrische zagen. ,,Ik dacht: ik investeer flink, en dan kan ik er de rest van mijn leven mee doen.’’ Dat was buiten een extreme regenbui gerekend. Alle apparatuur ligt nu te drogen in de zon, in de hoop dat het ooit weer werkt. ,,Je doet er toch niks aan.’’

Volledig scherm Vijf woningen werden vrijdagavond ontruimd, omdat het gevaar bestond dat de fundering het zou begeven. © Fotopersburo Bert Jansen/Bert Jansen