Woningen ontruimd na vondst van explosief in Valkenswaard

Ongeveer twintig bewoners die boven, naast en tegenover het restaurant wonen werden geëvacueerd en opgevangen in een spiegeltent. Die tent staat er voor het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard. Ze zijn tussen half 2 en kwart voor 2 wakker gemaakt door de politie. Een van de agenten zei tegen hen dat er waarschijnlijk een handgranaat was gevonden. Of dat zo is, wordt nog onderzocht.