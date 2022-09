Woningnood of niet, de TU/e wil doorgroeien: desnoods op kamers in Poppel

met Video Nondeju, Total Loss-festival bij Aquabest is een blijvertje: ‘Even je beslomme­rin­gen vergeten’

BEST - Vanaf het giga-podium van Total Loss heeft Snollebollekes de massa meteen in beweging. Aquabest deint en springt. De vloer is van lava. Maar manager Adrie van den Berk voelde even daarvoor al dat het goed zou gaan. ,,Volgend jaar september weer”, beloofde hij dan ook. ,,De jaren daarna ook.”

4 september