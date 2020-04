Woonbedrijf bemiddelt in hulp voor ouderen

De woningcorporatie is hiertoe een samenwerking aangegaan met Samen voor Eindhoven, Philips en de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE).

Philips gaat de eigen medewerkers actief uitnodigen om actief te worden als vrijwilliger, in samenwerking met Samen voor Eindhoven. Daarnaast zetten de drie partijen het bestaande vrijwilligersnetwerk van VHE in. Vrijwilligers gaan klusjes doen als boodschappen, tuinieren en de hond uitlaten, of gewoon regelmatig gezellig even bellen met een huurder.

Zekerheid over betrouwbaarheid

Belangrijk voordeel van deze aanpak is dat ouderen zeker weten dat de hulp die ze krijgen aangeboden betrouwbaar is - ze hoeven niet bang te zijn dat iemand een oplichter blijkt te zijn. ,,Daarnaast denken we dat we op deze manier veel ouderen bereiken die we tot nu toe niet zien. Omdat ze ‘vraagverlegen’ zijn, wel hulp kunnen gebruiken maar daar uit zichzelf niet om vragen", zegt Esther Hofstede, directeur van Samen voor Eindhoven. Dat de nieuwe aanpak juist nu van de grond komt, is omdat dit vanwege de coronacrisis extra nodig is. ,,Juist in deze tijd is dat extra belangrijk. Veel tachtigplussers krijgen normaal mantelzorg van mensen die zelf ook al de zestig zijn gepasseerd. Omdat die nu vaak uit voorzorg thuis blijven, valt deze hulp weg.”

De afgelopen weken zijn diverse woningcorporaties in de regio begonnen met het bellen van oudere huurders, om te checken hoe het met ze gaat in deze moeilijke coronatijd. Huurders blijken dit erg te waarderen. Woonbedrijf heeft zo inmiddels al 800 bewoners van 80 jaar of ouder gebeld, én koppelt hen indien gewenst dus via Samen voor Eindhoven aan een vrijwilliger van Philips of de VHE. Wat de samenwerking extra bijzonder maakt, is dat de oorsprong van Woonbedrijf ligt in huisvesting voor Philipsmedewerkers - veel huurders werkten vroeger zelf bij Philips.

Om de veiligheid en gezondheid van zowel vrijwilligers als hulpvragers te beschermen zijn er instructies opgesteld. Zo komen de vrijwilligers niet binnenshuis en vragen zij nooit om de pinpas van de bewoner. De hulpvrager krijgt bovendien een vrijwilliger toegewezen die in de buurt woont, zodat hulp altijd dichtbij is. Hoewel dit initiatief in het leven is geroepen tijdens de coronacrisis, zullen vrijwilligers hun hulp ook als de corona-uitbraak onder controle is blijven aanbieden.

