Woonbedrijf Eindhoven wil kosten drukken; duurzaamheid niet meer bovenaan lijstje

Niet dat de zittende huurder meteen meer kwijt is per maand, maar als er een wisseling is van bewoner, stijgt de huur een paar procenten extra. Tegelijkertijd moeten de kosten die de organisatie Woonbedrijf per verhuurde woning maakt omlaag van 900 naar 800 euro. Dat kan vooral door bewoners meer online te laten regelen. Hoeveel banen daarbij op het spel staan is nog niet bekend. Directeur Ingrid de Boer hoopt dat ze kan besparen op loonkosten door natuurlijk verloop. ,,Maar ik sluit niet uit dat er ook gedwongen ontslagen vallen", zegt ze in een toelichting op het Ondernemingsplan 2019-2022.