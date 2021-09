Woonbedrijf gaat 1200 woningen renoveren en verduurzamen in Eindhoven en Geldrop

EINDHOVEN - Corporatie Woonbedrijf gaat de komende twee jaar 1200 woningen uit de jaren 60 en 70 in Woensel en Geldrop renoveren en verduurzamen. Als de vijf geselecteerde aannemers het goed doen, kunnen de bouwbedrijven tot en met 2030 in totaal zo'n 7.000 á 8.000 woningen op de schop nemen.

De bouwbedrijven gaan voor 76 miljoen euro de woningen weer toekomstbestendig maken, zegt algemeen directeur/bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf. Ze worden gerenoveerd én voorzien van isolatie, dubbel glas en wellicht ook nieuwe installaties. Maar de woningen worden nog niet helemaal elektrisch of gasloos, dat moet later nog een keer. Wel krijgen de bewoners nieuwe keukens en badkamers.

Andere aanpak anders wordt het te duur

,,We hebben wat dit type woningen betreft een enorme opgave", zegt Stan van den Thillart van Woonbedrijf. De corporatie heeft inmiddels 5.000 van de ongeveer 12.000 eengezinswoningen uit de jaren 60 en 70 aangepakt. ,,Maar dat gaat te langzaam en het wordt te duur. Dus we hebben nu een andere aanpak gekozen, waarbij we aannemers zochten om voor alle resterende woningen plannen te maken.”

Volledig scherm De Generalenbuurt in Eindhoven, met links de Montgomerylaan en rechts de Kennedylaan. © Google Maps

In eerste instantie voor 1200 woningen in twee tot drie jaar, daarna wellicht voor de overige 7000 woningen zijn vijf - vier aannemers en één combinatie - gekozen uit twaalf gevraagde bouwbedrijven. Bijzonder is dat ze geen dichtgetimmerd plan voorgelegd kregen, maar dat Woonbedrijf heeft gevraagd zelf een aanpak te beschrijven. De prijs was daarbij slechts één criterium. Belangrijker was het halen van de duurzaamheidsdoelstelling en de communicatie met de bewoners.

Fijn wonen terwijl huis op de schop gaat

Nieuw voor Woonbedrijf is dat de ondernemers de bewonersbegeleiding doen. ,,Dat is misschien wel de grootste opgave: zorgen dat onze bewoners fijn kunnen wonen, terwijl hun huis op de schop gaat.” Die bewoners staan wel centraal in het project, stellen de aannemers en Woonbedrijf. En waar de buitenkant van de woningen nog per blok aangepakt wordt, geldt voor binnen 'maatwerk’, benadrukt De Boer. ,,We willen dat de aannemers een individuele opname maken en daarbij rekening houden met de omstandigheden. Als iemand zwanger is bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen dat bepaalde klussen niet uitkomen.”

Volledig scherm De directeuren van Van Santvoort, BAM Zuid, Ballast Nedam, Groenen, Woonbedrijf en Caspar de Haan tekenden in Eindhoven het contract voor de verduurzaming en renovatie van 1200 woningen in Eindhoven en Geldrop © Woonbedrijf/Verse Beeldwarenx

Vervolgens hebben de bedrijven samen een plan van aanpak, ook voor de bewoners, geschreven waarbij ze elkaars plannen hebben gedeeld. Toch kunnen ze niet samen inkopen bijvoorbeeld, dat laat de wet niet toe, zegt directeur Cas de Haan van onderhoudsbedrijf Caspar de Haan. ,,Dat mogen wij als bedrijven niet doen, dat zou onmiddellijk ook gevolgen hebben. Wel kunnen we kiezen voor standaardoplossingen, prefab en plug & play-onderdelen zoals keukens en badkamers omdat het allemaal dezelfde soort woningen zijn. Maar we kunnen wel van elkaars aanpak leren. En misschien dat een van ons een betere warmtepomp of een gerecyclede vloertegel vindt die de ander ook kan gebruiken. Door samen op te trekken kunnen we ook efficiënter werken, wat dan ook weer tijd en dus kosten bespaart. We hebben daarbij hetzelfde doel, want als we het goed doen, kunnen we nog tot 2030 doorwerken hier.”

Werk start begin volgend jaar

De aannemers pakken steeds ieder 75 woningen aan. Daarna volgt een evaluatie om te kijken of het proces verbeterd kan worden. Ook zouden dan betere oplossingen, bijvoorbeeld voor de duurzaamheid, gekozen kunnen worden. Per jaar doen de bouwbedrijven zo 150 woningen, zodat ze over twee of drie jaar klaar zijn. Ze beginnen begin volgend jaar.

De buurten waar Woonbedrijf en de aannemers aan de slag gaan zijn Joris van Spilbergenstraat in Geldrop (311 woningen, Ballast Nedam), Generalenbuurt Zuid (BAM Zuid, 259 huizen), Generalenbuurt Noord (318, Caspar de Haan) en Jagershoef (319, bouwcombinatie Groenen-Van Santvoort uit Veldhoven).