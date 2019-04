Woonbedrijf gaat aan Glaslaan Eindhoven eerste circulaire sociale huurwoningen bouwen

Wethouder Eindhoven: verkoop nieuwbouw­wo­ning per opbod ‘ongewenst’

7:00 EINDHOVEN - Opbieden bij de verkoop van nieuwbouwwoningen is ‘ongewenst’ zegt wethouder Yasin Torunoglu. Op door de gemeente Eindhoven verkochte grond mag het niet meer. Met ontwikkelaar Hurks wil hij gaan praten over de verkoop van woningen in plan Augustus, op de plek van het oude Augustinianum.