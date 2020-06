Woonbedrijf: grondprijs en verhuurdersheffing remmen sociale woningbouw in Eindhoven

Zij breekt (weer) een lans voor een lagere grondprijs voor sociale woningbouw. ,,Uit landelijk onderzoek blijkt deze regio soms tot 70 of 80 procent duurder dan andere in het land. Dat geldt vooral voor de kleinere gemeenten, maar ook in Eindhoven betalen we in vergelijking met Tilburg per woning 10 tot 15.000 euro méér voor de grond. Dat is bijna tien procent van de bouwkosten. Geld dat we in de grond steken, kunnen we niet besteden aan nieuwe woningen. We roepen dat al langer, maar er gebeurt niets mee. Misschien moeten we eindelijk eens zeggen dat we er mee kappen als er niks aan de grondprijs gebeurt. Maar dat is dan weer moeilijk uit te leggen aan woningzoekenden", aldus De Boer.