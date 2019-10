Woonbedrijf in regio Eindhoven-Helmond zet mes in personeelsbestand

Bezuinigen is noodzakelijk, zegt De Boer. ,,We zijn gedwongen om ons huishoudboekje gezond te houden. We hebben steeds meer opgaven, denk aan nieuwbouw en verduurzaming én in 2020 betalen we 31 miljoen aan verhuurdersheffing aan de rijksoverheid. Daarom moeten we de bedrijfskosten omlaag brengen. En de meeste invloed hebben we dan op de personeelskosten."

Vertrek

Woonbedrijf (in totaal zo'n 33.000 sociale huurwoningen in de regio Eindhoven-Helmond) kondigde eerder dit jaar een reorganisatie aan. Bovenal wil Woonbedrijf de nadruk meer leggen op het 'fijn en ongestoord wonen' van huurders. De woonstichting gaat huurders meer per buurt benaderen, waardoor bijvoorbeeld de zogenaamde districtsmanagers verdwijnen. Maar er komen wel meer buurtbeheerders en woonconsulenten bij. De discussie over het ondernemingsplan leidde al tot het vertrek van een van de directeuren, Paul Tholenaars. Naast bestuurder/algemeen directeur De Boer zijn er nog twee directeuren over. Het aantal managers is teruggebracht van zeventien tot elf.

Woonbedrijf gaat verder een deel van het kluswerk uitbesteden. De eigen Bouwservice komt alleen nog in actie in woningen waar de huurders nog zitten, de rest wordt uitbesteed. Ook bij de afdelingen die de huurwoningen beheren (vastgoedbeheer) en verhuren vervallen banen door een andere werkwijze. Bijvoorbeeld door veel procedures, zoals de incasso, contracten voor nieuwe huurders en dergelijke, te standaardiseren. Bovendien zullen huurders vanaf eind volgend jaar veel zelf moeten doen, online.

Ontslag

Alle medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de ingreep. Maar pas nadat de ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen hiermee in november hebben ingestemd, wordt duidelijk wie zijn baan kwijtraakt. Diegenen krijgen onder meer voorrang bij de sollicitatieprocedure voor nieuwe functies.