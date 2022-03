Woonbedrijf pakt leegstand aan: snel terug naar ‘normale’ aantal lege woningen in Eindhoven en regio

Veerman gaat met PSV zijn eerste bekerfina­le sinds de D1 spelen: ‘Had niet het gevoel dat het nog mis kon gaan’

PSV gaat dit seizoen weer eens naar de bekerfinale en dwong dat woensdagavond in Deventer af met een 2-1 zege bij en tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Roger Schmidt zag dat Joey Veerman de winnende goal maakte en na afloop was hij er blij mee. ,,Het was bewust zo geschoten en gelukkig ging de bal erin”, liet hij weten bij PSV-tv.

2 maart