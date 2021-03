Woonbedrijf reserveert appartementen voor ouderen uit wijk Bennekel in Eindhoven

De bouw van de appartementen in de sociale huur kan waarschijnlijk begin 2022 starten, zodat ze in het voorjaar van 2023 klaar zijn. Het gaat om woningen voor een of twee personen met een huur van maximaal 633 euro; daardoor komen de huurders in aanmerking voor een huurtoeslag.

Tien appartementen worden apart verhuurd aan 55-plussers uit de Bennekel die nu in een grote woning of in een appartement zonder lift wonen. Eerder reserveerde Woonbedrijf ook al woningen in bouwprojecten voor huurders uit Tivoli, de Koenraadlaan en Nieuwe Erven (winkelcentrum Heezerweg). Ook zij kregen voorrang. Corporatie Trudo paste dezelfde regeling toe voor veertien woningen aan het Willaertplein in de Bennekel.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het grasveld aan de Tinelstraat in Eindhoven waar Woonbedrijf 36 appartementen wil gaan bouwen. © Google Maps

Zo willen de corporaties een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doorstroming. Oudere huurders blijven nu immers vaak ‘hangen’ in hun grotere eengezinswoning of slecht toegankelijke appartement. Dat komt omdat er in de eigen wijk vaak geen geschikte alternatieven zijn. De nieuwbouwprojecten leveren dan wel een optie voor de senioren.

Afspraak met de gemeente Eindhoven

De manier van werken is opgenomen in de Prestatieafspraken 2020 die de gemeente Eindhoven heeft gemaakt met de corporaties Woonbedrijf, Trudo, ‘Thuis en Wooninc. ,,De afspraak is dat we inventariseren of er senioren willen doorstromen naar een kleinere woning in de buurt", zegt een woordvoerster van Woonbedrijf. ,,Zo komen we die doelgroep tegemoet als ze naar een gelijkvloerse woning in de buurt willen verhuizen. Ze maken dan een grotere eengezinswoning vrij. Dat zorgt voor een goede doorstroming en een betere afstemming van vraag en aanbod.” Of er meer van dit soort projecten volgen, kan zij nog niet zeggen. ,,We bekijken per project of dat geschikt hiervoor is.”

In de Bennekel moet Woonbedrijf nog starten met de zoektocht naar senioren die interesse hebben in de nieuwe woningen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Woonbedrijf gaat 36 appartementen bouwen op de hoek Tinelstraat-Cornelis Dopperstraat (voorgrond) in Eindhoven. © Woonbedrijf/FAAM Architecten

Het gebouw op het grasveldje waar ooit buurthuis De Ketting stond en later de buurttuin was, krijgt aan de Tinelstraat vijf verdiepingen en aan de Cornelis Dopperstraat vier, zodat het aansluit bij de omgeving. De parkeerplaats achter de naastgelegen Pastoor Brockenflat wordt vergroot voor bezoekers en bewoners van de nieuwe woningen.

Er komen zonnepanelen op het appartementencomplex en alle woningen zijn gasloos. Rondom het gebouw is ruimte voor veel groen, vooral aan de straatkant. Er komen boompjes en planten waar vogels en dieren graag verblijven. Overtollig regenwater wordt milieuvriendelijk afgevoerd.