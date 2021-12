Woonbedrijf verkoopt kavels in Schuttersbosch Eindhoven tegen hoge prijzen; en dan moeten kopers ook nog tegen elkaar opbieden

Video Kletsnat in Baskenland, maar wel eindelijk weer bij een wedstrijd van PSV: ‘Het wordt gewoon 0-1’

Het zou een mooie najaarstrip naar de zon worden, dacht een groepje van vijf trouwe PSV-fans uit Deurne. Maar de werkelijkheid in San Sebastián is anders: het is klets- en kletsnat in de stad waar PSV zich vanavond tegen Real Sociedad wil plaatsen voor de tussenronde van de Europa League.

