Woonbedrijf werkt plan Humperdincklaan Eindhoven uit met Heijmans

Kantoren­markt heeft ook in Eindhoven minder te duchten van coronacri­sis

10:46 EINDHOVEN - Na de financiële crisis in 2008 stortte de kantorenmarkt helemaal in, met grote leegstand tot gevolg. Dat lijkt zich niet te gaan herhalen met de corona-crisis, ook niet in Eindhoven, zegt vastgoedadviseur Colliers International. Eigenaren en overheden hebben veel geleerd van het eerder economische dieptepunt.