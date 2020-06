Woonbedrijf wil 108 sociale huurwoningen bouwen in Schuttersbosch Eindhoven

Maar voor de woningcorporatie wordt het project onbetaalbaar als er minder gebouwd wordt, daarvoor staat de grond voor te veel geld in de boeken, zegt projectleider Gertjan Vromans. Bovendien is het plan gebaseerd op de oude bouwplannen van net na de oorlog. ,,Alleen aan de oostkant bouwen we iets verder in de bosrand. Maar verder bouwen we niet meer, het gaat gewoon om bouwkavels die al bestaan. Maar door enkele fouten in het bestemmingsplan lijkt het alsof we op diverse plaatsen in het bos bouwen, terwijl die bouwkavels gewoon verkeerd in het bestemmingsplan zijn opgenomen.”



Op een ander belangrijk punt komt Woonbedrijf de BBS wel tegemoet. Bij de verkoop van kavels - als oude woningen vrijkomen en gesloopt zijn - mogen de nieuwe eigenaars vanaf nu nog maar 7 meter hoog bouwen in het deel ten westen van het Rendierveld, waar de kleinere Belgische woningen liggen. Aan de oostkant van de buurt, met de grotere Oostenrijkse woningen, geldt een hoogte van maximaal 8,5 meter. Dat wordt in de koopcontracten vastgelegd. Het bestemmingsplan staat 10 meter toe, maar dat vinden de buurt én Woonbedrijf niet passen in Schuttersbosch, dat wordt te massaal.