Woonbedrijf zet eerste 40 sociale huurwoningen buurtschap Te Veld Eindhoven in de verhuur

EINDHOVEN - Corporatie Woonbedrijf heeft de eerste 40 woningen te huur aangeboden in buurtschap Te Veld, het nieuwe tijdelijke buurtje aan de Castilliëlaan in Eindhoven. De kleine 2- en 3-kamerwoningen moeten in oktober en november opgeleverd worden.

De woningen zijn 50 (24 stuks) en 65 vierkante meter (16) groot. Of klein. Dat is nodig volgens Woonbedrijf om ze betaalbaar te houden voor huurders met de kleine beurs. De huren zijn zo'n 600 en 700 euro per maand.

Behalve de inschrijfduur van de woningzoekenden telt bij de keuze voor de nieuwe huurders ook hun motivatie mee. Ze moeten na inschrijving op Wooniezie.nl antwoorden op motivatievragen als ‘wat spreekt je aan in Buurtschap Te Veld? en ‘wat wil je bijdragen aan het wijkje?’ Ook moeten ze reageren op stellingen én een online informatieavond op woensdag 9 juni bijwonen. Pas daarna gaat de officiële inschrijving open, maar inmiddels hebben al bijna 600 en 1300 gegadigden gereageerd.

Geen tuin, wel gezamenlijk binnenterrein

Een woordvoerster van Woonbedrijf zet uiteen dat het er vooral om gaat om te checken of nieuwe huurders zich wel realiseren dat dit een bijzonder project is. ,,Bewoners hebben hier bijvoorbeeld geen eigen voor- en achtertuin maar wel een terras en een gemeenschappelijk binnenterrein. Als je kinderen hebt of een hond, moet je daar wel over nadenken. Ook heb je een centrale berging en kun je je auto niet voor de deur kwijt. Past Te Veld wel bij jouw leefstijl, is dan de vraag. Anders is het er straks niet fijn wonen.”

Volledig scherm Impressie van de eerste 40 sociale huurwoningen die Woonbedrijf gaat bouwen in buurtschap Te Veld aan de Castilliëlaan in Eindhoven. © LA Architecten

In september start Woonbedrijf met het plaatsen van de eerste woningen tussen de Huizingalaan en de Stadsakkers, vijf per week. In november moet de laatste opgeleverd worden. Bouwer is Barli, een bedrijf uit Uden. Daar in de fabriek worden de woningen in delen geproduceerd. Op de bouwlocatie hoeven ze dan maar in elkaar gezet te worden.

Sociale en middeldure huur, LivingLab en Minitopia

Buurtschap Te Veld krijgt in totaal zo'n 650 à 700 woningen in ‘kamers’ met 30 tot 80 woningen. Woonbedrijf en ‘Thuis verzorgen de komende twee jaar 250 en 100 sociale huurwoningen, een commerciële ontwikkelaar de 100 middeldure huurwoningen. Daarnaast is er nog LivingLab040 dat experimenteert met nieuwe bouwmethoden (119 woningen) en het zelfbouwdorp à la Minitopia in Den Bosch waar plaats is voor 100 huizen. De bouwwerken mogen er maximaal 30 jaar blijven staan, daarna moeten ze weg. Vaste woningbouw is hier niet toegestaan door de provincie en de regio.