Woonbedrijf zoekt plek voor 34 spaceboxen in Eindhoven

VIDEOEINDHOVEN - 34 spaceboxen heeft Woonbedrijf nog over. Eén daarvan staat sinds maandagmorgen op het Stationsplein in Eindhoven. De woningcorporatie zoekt nu een of meer locaties - op lege plekken, of op daken - in de stad om ze tijdelijk neer te zetten. Passanten worden tot en met 21 december in de spacebox gevraagd naar hún mening over het ‘tiny house'.

Woonbedrijf wil op die manier een bijdrage leveren aan het temperen van de oververhitte woningmarkt, zegt directeur vastgoed Paul Terwisscha van Scheltinga. ,,De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot, zeker in het centrum van Eindhoven. Met name onder jongeren. Eindhoven is hot, tiny houses zijn hot en dus kan dit een prima oplossing zijn", aldus de man van de woningcorporatie. Dat sluit ook aan bij het idee van wethouder Yasin Torunoglu om tijdelijke woningen te plaatsen op locaties die de komende jaren ontwikkeld worden.

Veldhoven

Woonbedrijf had 186 spaceboxen op de TU/e staan, voor studentenhuisvesting. Die zijn inmiddels vervangen door een nieuw studentencomplex. 79 boxen zijn verwerkt in de transformatie van het oude Woonbedrijf-kantoor aan de Willemstraat, 3 staan er bij het Inkijkmuseumpje aan de Dommelstraat en 35 in Veldhoven. Daar komen er nog eens 30 tot 35 te staan in de buurt van de Antwerpensebaan in de nieuwe wijk Zilverackers. ,,Blijven er 34 over waarvoor we nog een locatie zoeken. Dat kan overal zijn", aldus Terwissche.

Volledig scherm De spacebox van Woonbedrijf wordt tijdelijk geplaatst op het Stationsplein in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De spacebox op het Stationsplein is gistermorgen op een kleine stellage geplaatst. Op het dak komen 12 zonnepanelen. In dit geval worden die niet aangesloten, maar wel als ze ergens op een dak of andere locatie in de stad komen te staan. ,,Dan willen ze we zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken, met zonnepanelen, een sceptic tank voor het toilet en een watertank met waterzuivering. Dat hangt wel af van het dak, want dat zijn nogal wat kilo's die je neerzet. Dat moet de constructie wel kunnen dragen", aldus Terwisscha. Onder meer daarom zoekt Woonbedrijf locaties waar de spaceboxen minstens vijf jaar kunnen staan.

In het woninkje van 18 vierkante meter zitten de komende tien dagen Claudi Klotz en Eva Stam van Community Art bij het CKE. Zij zijn social designers die theatervormen gebruiken om informatie in te winnen. In dit geval bij passanten die ze vragen om even binnen te komen. ,,We nodigen ze uit om even bij ons te komen ‘wonen’", zegt Klotz. ,,Dan kunnen mensen zelf ook ervaren hoe het is om te wonen in een containerwoning", voegt Stam toe.

