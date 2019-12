Woongenootschap landt wellicht op VDMA-terrein in Eindhoven

Brandbrief van onderne­mers Winkelcen­trum Woensel in Eindhoven: ‘We zitten in de dode hoek van het gemeentebe­stuur’

6:00 EINDHOVEN - De leegstand neemt toe, het aantal bezoekers neemt af en de gemeente komt steeds met nieuwe regels die de ondernemers op kosten jagen. Voor de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Woensel (WoensXL) in Eindhoven is de maat vol, zo schrijven ze in een brandbrief aan de gemeenteraad.