Wooninc Eindhoven: 'Wij hebben meeste verstand van seniorenhuisvesting'

Jorritsma vindt aankaarten mensenrech­ten in China ‘niet onze verantwoor­de­lijk­heid’

10:43 EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven ziet er geen heil in om de mensenrechten in China aan te kaarten bij zijn bezoek aan Nanjing en Shanghai volgende week. ,,Dat is aan de nationale overheid. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dat zal ook het antwoord van mijn collega in Nanjing zijn: daar gaan wij niet over.”