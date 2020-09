Woontoren De Nieuwe Eindhoven aan Vestdijk komt er aan

Daarom is nu ook een eerste voorlopige bouwaanvraag ingediend; daardoor komt het project al op de gemeentelijke lijst voor plannen die meedraaien bij de verdeling van de stikstofruimte. ,,Dat is een technische kwestie. We zijn nog niet zover dat we de echte bouwvergunning aan kunnen vragen. We moeten onder meer nog het windonderzoek doen en het bestemmingsplan wijzigen. Ook willen we nu de buurt gaan vertellen waar we mee bezig zijn en hoe het er uit gaat zien", aldus Sjon Reijers van de Bossche ontwikkelaar Stein.

Volledig scherm Woontoren De Nieuwe Eindhoven, op het parkeerplaatsje op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat in Eindhoven. © Stein Ontwikkeling en Verhuur

De Nieuwe Eindhoven die in 2018 werd gepresenteerd, is een woontoren op poten op de kleine parkeerplaats naar hotel Corso, op de hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat in Eindhoven. Inmiddels is een plan getekend met een woontoren van 75 meter hoog, met een groen plein eronder. Alhoewel het plaatsje niet groter is dan 650 vierkante meter, denkt Reijers toch dat er voldoende ruimte is voor een ‘ecohub'. ,,De sokkel voor de toren is maar 150 vierkante meter groot. De overige 500 vierkante meter worden heel erg groen, net als de pilaren. En de bomen in het steegje bij bioscoop Pathé, aan de Dommelstraat, kunnen we dan ook behouden. Zo ontstaat er een stadsparkje.”

Sociale woningbouw

De echte bebouwing begint vrij hoog, op een meter of 20. En wel met een soort buitenruimte voor de sociale woningbouw die inmiddels ook is opgenomen in het plan. Dat is ook wel een wens van de gemeente Eindhoven, bij alle bouwprojecten in de binnenstad. ,,Zo zorg je dat iedereen kan wonen in de binnenstad. En met het groen kunnen we een mooi stukje stad maken.” In het totale plan is ongeveer ruimte voor 135 woningen waarvan 20 procent in de sociale huur. Maar het exacte aantal hangt af van de uitwerking.

Het plan is opgesteld met ontwerpbureau Scherp Ontwerp en DiederenDirrix Architecten uit Eindhoven.

