Woontoren maakt behoud deel TAC aan Vonderweg Eindhoven mogelijk

Vrouw gewond bij mishande­ling in woning Eindhoven, man geboeid naar politiebu­reau

20 februari EINDHOVEN - Bij een ruzie in een appartement op de Boutenslaan in Eindhoven is woensdagavond een vrouw gewond geraakt. Zij is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een man is geboeid door de politie afgevoerd.