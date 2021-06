Woonvereniging 't Rondeel in Eindhoven: ‘een studentenhuis voor volwassenen, die wel op tijd naar bed gaan’

EINDHOVEN - De tijd komt rap dichterbij dat woonvereniging 't Rondeel het klooster aan de Poeijersstraat in Tongelre, en de nieuwe woningen in de tuin daar, kan betrekken. Donderdag werd het hoogste punt van de bouw bereikt.

,,Hier wordt gebouwd aan onze woningen, maar jullie bouwen ook de basis voor onze gemeenschap, de woonvereniging. Daarvoor willen we jullie van harte danken", zei voorzitter Jeannette Claessen van 't Rondeel tegen de verzamelde bouwvakkers van aannemer Stam + De Koning Bouw. Die konden zich na de korte speech tegoed doen aan lekkernijen die de leden van de vereniging hadden aangedragen. ,,Alleen het bier ontbreekt, want dat mag niet meer. Dat vinden wij zelf ook wel jammer", aldus Claessen.

Finse school moest veld ruimen voor woningen

Zij is al zes jaar betrokken bij het initiatief om het voormalige Minderbroedersklooster te verbouwen voor een soort woongroep, met individuele woningen en gemeenschappelijke ruimtes. In 2018 ging de vereniging van start met nog geen tien leden. Het klooster wordt verbouwd tot 15 woningen en in de tuin verrijzen er nog eens 13. Daarvoor heeft de oude Finse school (genoemd naar de herkomst van het hout) het veld moeten ruimen. Hergebruik, zoals aanvankelijk de bedoeling was, was te ingewikkeld.

Volledig scherm De Finse school in de achtertuin van het klooster aan de Poeijersstraat in Eindhoven op een archieffoto. Dit gebouwtje is gesloopt om plaats te maken voor 13 woningen van corporatie Woonbedrijf. © Michel Theeuwen

Ook moesten er nieuwe woningen bij om het project betaalbaar te houden voor woningcorporatie Woonbedrijf. ,,Want het verbouwen van het klooster is heel ingewikkeld. Maar we zijn heel blij met architect Paul Bouw van De Loods uit Aarle-Rixtel. Hij heeft mooie oplossingen bedacht voor de problemen, zoals de bouw van appartementen in de oude kapel. En op zolder zijn de dakramen vervangen door een grote dakkapel. Ook heeft hij veel licht gebracht in het donkere saaie gebouw", aldus Claessen.

De Finse school die op het achterterrein stond, is helemaal gedemonteerd en veel materialen zijn hergebruikt. Ook in dit project. Zo komt het hout uit de kap terug op de vloer van de gemeenschappelijke ruimte in de lage vleugel van het klooster. En de kozijnen in rood, geel en blauw tegen de fietsenstalling op het binnenterrein. De nieuwbouwwoningen hier zijn getekend door Pauwert Architecten uit Eindhoven.

Volledig scherm Een illustratie van de geplande 13 nieuwe woningen in de tuin achter het voormalige klooster aan de Poeijersstraat in Eindhoven. Een plan van Woonbedrijf voor woonvereniging 't Rondeel. © Woonbedrijf/Pauwert Architecten

De afgelopen jaren hebben de initiatiefnemers gebruikt om de groep aan te vullen. Die bestaat nu uit 30 mensen in alle leeftijden en huishoudenssamenstellingen. Nog zes woningen worden binnenkort vergeven. De huurders moeten voldoen aan de eisen van Woonbedrijf (onder andere een inkomen tot maximaal 40.000 euro) maar ze worden gekozen door de vereniging.

Piet (79) en Frances (74) van Summeren zijn de oudste leden. Eigenlijk zijn het de overburen aan de Poeijersstraat. ,,23 jaar geleden wilden wij al naar woongroep in de Lismortel in de Achtse Barrier. Maar de ruimte daar vonden we te klein. En nu komt zo'n zelfde initiatief hier voor onze deur, alsof het zo moet zijn. Wij hebben ons meteen gemeld”, aldus Piet van Summeren.

Volledig scherm Het klooster in de Poeijersstraat in Eindhoven, een illustratie van na de verbouwing tot 15 woningen voor woonvereniging 't Rondeel. Rechts het gemeenschappelijke deel. © Woonbedrijf/De Loods

De jongste deelnemer is TU/e-studente Elise Relyveld (20); zij gaat boven in de 'toren’ van het klooster samenwonen met Axel Köhler (23), allebei uit Veldhoven. ,,Dit is een mooi gebouw dat behouden blijft. Waarbij we het gevoel hebben dat het toch een soort studentenhuis voor volwassenen is. Waar je samen dingen kunt ondernemen, zoals eten, wandelen of barbecuën. ”, vertelt zij. ,,Maar dan wel met mensen die op tijd naar bed gaan en zónder de herrie van een studentenhuis”, vult Köhler lachend aan.

Gezinnetje zoekt het menselijk contact

Naast stellen en alleenstaanden komen er ook verschillende gezinnen in de woningen op het terrein te wonen. Jongste bewoner wordt Lena van anderhalf - helaas afwezig vanwege het ochtendslaapje. Vader Stefan Kessels en moeder Shidhi Bouwman zoeken in 't Rondeel een gemeenschap om mee samen te leven. ,,We zoeken het menselijk contact, ook voor Lena. In onze wijk in Gestel missen we dat.”

Thea Rasmussen, als een van de eersten bij het initiatief betrokken, noemt het proces dat leidde tot de verbouwing ‘buffelen'. ,,Niet alleen over de technische zaken, want veel werd door Woonbedrijf gedaan. Het belangrijkste was om verbinding te maken tussen de leden, door speeddaten, uitstapjes, afspraken. Daar hebben we de basis gelegd om samen te gaan wonen, want we kennen elkaar nu al goed.”