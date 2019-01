Wordt de binnenstad van Eindhoven een groene oase of het derde fiasco

Het 18 septemberplein ziet er inderdaad niet fraai uit, ‘maar we hebben er mee te leven’, zo concludeert wethouder Jan van der Meer (openbare ruimte) droogjes: ,,We moeten nu laten zien dat we beter kunnen. Het is spannend want we gaan aan de slag in de huiskamer van Eindhoven. Iedereen kijkt mee en iedereen heeft een mening.”