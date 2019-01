Wordt dit dé carnavalskraker van 2019?

Eindhoven heeft recht cliënten­raad via achterdeur afgevoerd

7:30 EINDHOVEN - Terwijl de gemeente Eindhoven de ene na de andere ingrijpende bezuiniging op het sociaal domein doorvoert, is het voor de cliëntenraad sociaal domein onmogelijk geworden om aan de noodrem te trekken. Deze bevoegdheid is via de achterdeur afgevoerd, zo blijkt nu. Het college handelt hiermee in strijd met een eerder raadsbesluit.