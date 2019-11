Worstelen met de chorizoworst in het Groot AugDictee in Eindhoven

EINDHOVEN - 25 Finalisten van 21 basisscholen uit deze regio deden woensdag mee aan de zesde editie van het Groot AugDictee op scholengemeenschap Augustinianum in Eindhoven. Met maar twee fouten streek Stan Elbersen van basisschool 't Klokhuis in Geldrop uiteindelijk met de eer.

Het Groot AugDictee was er dit jaar een van kinder- en jongerenboekenschrijfster Maren Stoffels. Hoewel ze de laatste jaren vooral thrillers schrijft voor jongeren die ouder zijn dan twaalf jaar, schreef ze voor deze gelegenheid een dictee dat aansloot bij het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee. In negen zinnen voerde ze de deelnemers mee in alle ellende die haar zelf elk jaar overkomt tijdens haar zomervakanties. Zoals noodzakelijk thermo-ondergoed in Zweden, een achtervolging door een beagle, weinig verdienen bij een blauwebessenboerderij, een tarantula vinden op je hangmat in de jungle van Suriname en het bungeejumpen in Scheveningen. Terwijl de schrijfster haar avonturen geduldig voorlas, struikelde ze zelf uiteindelijk over de chorizoworst. Want die had ze natuurlijk wel goed geschreven, maar haar uitspraak van deze typisch Spaanse worst klopte niet en zo ontstond toch even verwarring en werd de chorizoworst weer even gewoon een worst.

Dictee blijft spannend

De achtstegroepers zaten ondertussen met rode oortjes over hun dictee gebogen, geconcentreerd op elk woord dat ze opschreven. Want zo'n dictee blijft spannend, hoewel ze toch allemaal al winnaar waren van de voorronde op hun eigen school. De Eindhovense Anischa Aebisarun van basisschool Atalanta bekent na afloop dat ze het heel spannend vond en ook zenuwachtig was. ,,Ik wil zo graag winnen, maar ik hoorde dat er bij het vorige dictee kinderen waren die maar drie of vier fouten hadden en zelf had ik er zeven!”

Isabelle van 't Wout van basisschool de Klimboom in Eindhoven vond het alleen maar leuk om mee te doen. ,,Niet gemakkelijk, maar ook niet heel moeilijk", zegt zij laconiek. ,,En die worst was grappig, al denk ik niet dat ik die zelf goed heb geschreven.” Thijs Swaans tenslotte van basisschool Merlebos in Heeze vond het dictee daarentegen 'toch wel moeilijk'. ,,Vooral over de lange woorden moest ik nadenken en die worst was ook moeilijk. Ik denk daarom dat niet ga winnen, maar eindig met ongeveer zeven fouten.”

Hoge score, winnaar maar 2 fouten

De uiteindelijke score was uiteindelijk veel beter dan schrijfster Maren Stoffels vlak voor aanvang van het dictee had voorspeld. Zij verwachtte dat de winnaar met zes fouten zou eindigen, maar dat pakte anders uit: