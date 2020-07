Worstelen met maatregelen in drukke centra van Eindhoven en Helmond

,,Noem ons maar familie mondkap.” De Belgische familie die in Eindhoven met z'n vijven over de Demer slentert, draagt het modieus en nauwsluitend mondkapje met de vanzelfsprekendheid waarmee anderen een onderbroek dragen. Het zijn de enige mondkapjes in de drukke winkelstraat. ,,We zijn hiervoor op vakantie geweest in Italië en Frankrijk en overal draagt iedereen consequent mondkapjes", zegt de vader des huizes. ,,Dan is het hier ineens wel erg extreem. Wat weten die Hollanders wat de rest van Europa niet weet?", vraagt hij zich af.