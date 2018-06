Xenos wordt Casa in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven

EINDHOVEN - De twee Xenos-winkels in Eindhoven worden omgebouwd tot vestigingen van de Belgische interieurwinkelketen Casa. De eerste gaat zaterdag open in Winkelcentrum Woensel, de tweede, in de Rechtestraat, volgt dit najaar.

Xenos, onderdeel van de Blokker-familie, is eerder dit jaar verkocht aan Casa, dat in negen landen in Europa al zo'n 500 vestigingen heeft. Ook deze winkelketen is trouwens eigendom van de familie Blokker, maar staat tegelijkertijd wel los van de in Nederland zo bekende winkels.

Volledig scherm Interieurwinkel Casa opent 30 juni in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven. © Casa

In totaal 110 Xenos-winkels gaan over naar Casa. Dit jaar willen de Belgen nog 50 zaken ombouwen, de rest volgt vóór de zomer van volgend jaar. Casa verkoopt interieurartikelen, zowel decoratief als functioneel. Waar Blokker meer inzet op functioneel winkelen, kiest Casa meer voor funshoppen, zo bleek bij de opening van de eerste vestiging in Utrecht.

Het pand in Winkelcentrum Woensel heeft een flinke opknapbeurt gehad en het interieur een 'makeover'. Casa kiest daarbij voor een industriële look. In vergelijking met Xenos verkoopt de winkel spullen uit het hogere segment.