XL testlocatie Antoon Coolenlaan in Eindhoven opent dinsdag

Bouw XL-testloca­tie in Eindhoven van start, bijna 5000 testen per dag

23 november EINDHOVEN - Testen, testen en nog eens testen op corona. Het kan vanaf 1 december ook in Eindhoven want dan moet de XL-testlocatie in de stad klaar zijn. Maandag zijn de werkzaamheden gestart om op de huidige testlocatie aan de Antoon Coolenlaan straks bijna 5000 testen per dag af te nemen.