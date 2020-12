Yarden mag polissen toch versoberen, opent dit de weg naar overname door Dela?

Blunderend overvaller­tje (19) liet zich leiden door foute vrienden

30 november DEN BOSCH - Het was duidelijk geen professionele boef, die oktober en november vorig jaar in Eindhoven een filiaal van Domino’s en een Aldi overviel. Bij de eerste liet hij zijn spullen in de buurt achter. Bij de Aldi deed hij pas in de zaak zijn bivakmuts op en kreeg hij de geldkist niet opgetild door de vele munten. Alletwee de keren had hij een mes bij zich, en alletwee de keren sneed hij zichzelf, zodat de politie zijn DNA had.