Yasin Torunoglu geen lijsttrekker voor PvdA in Eindhoven, ‘ik wil stoppen op mijn hoogtepunt’

Bestuurlij­ke fusie van drie middelbare scholen in Helmond en de Peel stap dichterbij

17:24 HELMOND/GEMERT - De bestuurlijke fusie van het Jan van Brabant College in Helmond, het Commanderij College in Gemert en Laarbeek en het Willibrord Gymnasium in Deurne is een stap dichterbij. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022.