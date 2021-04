Yassine ligt stervend op het fietspad van de Kruisstraat, maar op het terras nemen ze nog een slok

Verant­woord feesten in coronatijd via li­vestreams met koptele­foons

19 april EINDHOVEN - Verantwoord feesten. Zo zou je de Silent Disco van RGB in Eindhoven kunnen noemen. Nee, niet met zijn allen in de kroeg aan het Stratumseind, maar wel in een studentenhuis bijvoorbeeld. Samen met andere studentenhuizen heb je toch een groot feest. Zonder geluidsoverlast.