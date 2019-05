Yoga en veganisme vinden elkaar in het Klokgebouw

Wie niet bekend is in de omgeving hoeft zondagmorgen alleen maar de dames met makkelijke broeken en tassen met uitpuilende yogamatjes te volgen om het Klokgebouw te vinden. Zodra de volgende sessie begint komen de matjes tevoorschijn, gaan de schoenen uit en na een vriendelijke 'namaste' kunnen de oefeningen beginnen. Terwijl de deelnemers onder begeleiding van de lerares de 'downward facing dog' aannemen - de een wat soepeler dan de ander - maakt de meditatieve mantra die in het halletje ernaast wordt ingezet het beeld helemaal af.

Voor ieder wat wils

Oprichtster Kriti Sachdeva, gehuld in traditionele Indiase kleding, begroet ondertussen de nieuwe bezoekers. Met de verwachte vier- tot vijfhonderd bezoekers is ze heel blij. ,,Er is voor ieder wat wils: we hebben naast yoga- en meditatielessen ook talks over mentale gezondheid en veganisme en veel kraampjes met veganistische producten. Zo willen we yoga en veganisme dichter bij elkaar brengen.” Volgens Sachdeva sluiten de twee goed op elkaar aan. ,,Yoga draait niet alleen om het uitvoeren van oefeningen op je matje. Een van de belangrijkste concepten in de achterliggende filosofie is die van geweldloosheid; ahimsa. Dat concept is niet alleen toepasbaar op mensen, maar op alle levende wezens die pijn kunnen ervaren. Het is interessant dat we naar de ruimte gaan om leven te vinden, maar ondertussen niet eens respect tonen voor het leven op onze eigen planeet.”

Volledig scherm EINDHOVEN - Yoga en Vegan Festival © Jean Pierre Reijnen

Het festival draait voor een groot deel op vrijwilligers. Ook de deelnemende leraren krijgen niet betaald. Ook uit het aanmeldformulier dat zij moeten invullen blijkt duidelijk dat het festival draait om het promoten van veganisme. Naast het verklaren wat voor dieet ze volgen moeten ze ook nadrukkelijk verklaren dat ze niets negatiefs zullen zeggen over veganisme.

Veganistisch eten

Desalniettemin is er veel interesse in het aanbod aan veganistisch eten. Voor Ilse Klaassen (29) is het de hoofdreden om vandaag een kijkje te nemen. ,,Ik ben zelf vegetariër en probeer zo veel mogelijk veganistisch te eten. Ik vind het altijd interessant om te zien wat voor nieuwigheid en mogelijkheden er eigenlijk zijn. Want het lijkt soms moeilijk, maar dat is het totaal niet.” Voor Simone van de Berg (42) is het toch vooral de yoga die haar vandaag naar het Klokgebouw heeft geleid. ,,Ik vind het leuk om verschillende vormen uit te proberen en het is hier vrij laagdrempelig. Je betaalt per sessie en ziet wel wat er op je afkomt. Het is tenslotte Moederdag, dus ik neem een dag voor mezelf.”